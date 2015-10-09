"Всегда будь готов". Баходир Джалолов показал свою мощь

Двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана Баходир Джалолов (15-0, 14 KO) показал видео тренировки в зале, сообщают Vesti.kz.
Узбекский супертяжеловес отрабатывал удары по боксерской груше.
"Всегда будь готов", - написал боксер.
Напомним, свой последний поединок Джалолов провел 5 апреля в Астане, победив единогласным решением судей боксера из Украины Игоря Шевадзутского (12-3, 10 КО).
