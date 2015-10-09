"Износился ли Канело?" Мейвезер честно о поражении мексиканской звезды Кроуфорду

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях и член Зала славы бокса Флойд Мейвезер-младший высказался о громкой победе Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) над Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 КО), сообщают Vesti.kz.

Кроуфорд поднялся на два дивизиона ради боя с Канело. В ночь с 13 на 14 сентября в Лас‑Вегасе (США) он победил Альвареса (63-3-2, 39 КО), отобрав у мексиканца звание "абсолюта". Теренс стал первым боксёром в истории, ставшим абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях.

"Это хорошо для бокса, это было захватывающе и победил лучший. Износился ли Канело? Я не знаю. Бокс сильно изнашивает тело, возможно, так оно и есть, я не уверен", - приводит слова Мейвезера TMZ Sports.

Кроуфорду 37 лет, и за свою карьеру он превратился в одного из самых универсальных бойцов современности. Американец дебютировал на профи-ринге в 2008 году и с тех пор собрал коллекцию поясов в пяти дивизионах - от лёгкого веса (61,2 кг) до второго среднего (76,2 кг).