Все очень просто. Бивол вспомнил поражение от Бетербиева

Российский боксер Дмитрий Бивол (23-1, 12 КО) поделился своими мыслями о прошлом поединке, где он уступил соотечественнику Артуру Бетербиеву (21-0, 20 КО) раздельным решением судей, сообщают Vesti.kz.

Бой состоялся в октябре прошлого года и определил абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

- Вы и сами могли это видеть. Когда я доносил свои удары, это были хорошие стороны. Когда я позволял Артур доносить свои удары, это были плохие стороны. Все очень просто, - заявил Бивол в интервью IFL TV.

- Какие хорошие и плохие стороны ты увидел, пересмотрев ваш бой?

Титульный бой-реванш между Бетербиевым и Биволом назначен на 22 февраля и пройдет в Саудовской Аравии. Бивол намерен исправить ошибки прошлого и вернуть себе титул.