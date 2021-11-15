Временное решение или начало новой карьеры? Дебют Ангелины Лукас на профи-ринге

Казахстанский профессиональный бокс к концу этого года сильно оживился. Штиль сменился непредсказуемым штормом. И многие новости стали довольно неожиданными. Например, дебют Ангелины Лукас на профи-ринге. Подробнее - в материале Vesti.kz.

В последнее время спортсменка отстаивала свою правоту в сборной Казахстана. По ее словам, Лукас незаконно исключили из команды на фоне конфликта с сокомандницей Назым Кызайбай. Скандальная история пока никакой кульминации не получила.

Промежуточным результатом проверок и решений стал целый список условий, в котором основной пункт - это временная дисквалификация Ангелины и Назым. Те, кто хочет подробнее ознакомиться с заявлением, могут пройти по этой ссылке.

Спортсменки остались на время без практики и могут поддерживать форму пока в своих тренировочных залах.

Даже при таких условиях новость о том, что Лукас будет дебютировать в профи, удивила. Спортсменка каких-то определенных шагов в эту сторону не делала, заявлений тоже. Наоборот, она всячески билась за место в составе национальной сборной, говоря о своих больших целях в любительском боксе.

С другой стороны, желание выступить в рамках вечера профи-бокса понятно. Боксеру приличного уровня требуется боевая практика. А с этим сейчас у нее ситуация обстоит не самым лучшим образом. Даже при том, что удастся восстановиться в сборной, крупных турниров в календаре нет.

Должен был состояться чемпионат мира, однако он перенесен аж на следующий год. Так что в любом случае светил длительный простой, который крайней нежелателен.

Поэтому дебют в профи станет временным решением текущих сложностей. Или не временным? Пока никаких официальных заявлений Лукас на этот счет не делала. И трудно сказать, сколько продлится данный опыт - пару боев или до мирового титула.

Как бы то ни было, посмотреть ее в новом амплуа будет интересно. Лукас обладает хорошим набором качеств, способных помочь ей в продвижении новой карьеры. Здесь и удар, и скорость, и мышление. А еще характер. Подобный арсенал ценится.

Напомним, Ангелина дебютирует на профессиональном ринге 18 декабря в Нур-Султане. Она проведет четырехраундовый поединок в наилегчайшем весе - до 51 килограмма. Соперница будет объявлена в ближайшее время.