"Война на ринге". Самая сексуальная боксерша Казахстана высказалась о победе

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Сегодня 20:50
©instagram.com/angelina_lukas1997/

Самая сексуальная боксерша Казахстана Ангелина Лукас (8-1, 4 КО) победившая на вечере бокса в Бангкоке (Таиланд) прокомментировала прошедший бой, сообщают Vesti.kz.

Самая сексуальная боксерша Казахстана, представленная во втором легчайшем весе единогласным решением судей одолела представительницу Таиланда Тханьярат Джаиклом (6-1, 6 КО). Для ее соперницы это поражение стало первым в профи.

"Это был мой девятый бой и моя восьмая победа на профессиональном ринге. В профессиональном боксе, я прошла девять боев и в общем в копилке на профи ринге у меня сейчас 51 раунд. Решительная победа над тайской соперницей( 8-4-1). Я знала, что это будет война на ринге.

Посмотрите моменты с боя! Рахмет за поддержку, посвящаю эту победу своим любимым, казахстанцам кто поддерживает меня. И посылаю вам всю свою любовь", - написала она в своем Instagram.

После этого боя Лукас поднялась на одну строчку в рейтинге BoxRec и теперь занимает 23-е место.

На счету казахстанки восемь побед (четыре досрочные) и одно поражение в профи.

Метки:
Лукас Ангелина Профессиональный бокс Казахстан

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