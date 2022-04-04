Внук Мохаммеда Али и другие. С кем казахстанцы спаррингуют в США

Казахстанские боксеры Suleimen Promotions продолжают тренировочный сбор в США. Подробнее о том, с кем готовятся Евгений Павлов, Абылайхан Жусупов и Абильхан Аманкул, рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Они находятся в Лас-Вегасе, где проводят спарринги с различными боксерами.

Так, Аманкул тренируется с 21-летним внуком Мохаммеда Али - американцем Нико Али Уолшем. На счету средневеса четыре поединка и все они победные, причем три - досрочные. Уолш начал профи-карьеру в августе прошлого года, успев провести бой в андеркарте у украинца Василия Ломаченко. В данный момент он занимает 501-е место в рейтинге BoxRec.

Младший брат олимпийского чемпиона Тони Йоки - Виктор стал спарринг-партнером Жусупова. 23-летний француз планирует перейти в профессионалы. В данный момент его делами занимается Top Rank, а дебют боксера планируется в мае.

Чемпион США среди любителей Кайпо Галлегос готовится к переходу в профи и отборочным турнирам на Олимпийские игры-2024 в Париже. Ему в этом помогает казахстанец Павлов, выступающий во втором легчайшем весе.

Также вместе с вышеперечисленными казахстанцами тренируются Данила Семенов и Бек Нурмаганбет. Боксеры отправились в США вместе с суперсредневесом Айдосом Ербосынулы, ставшим спарринг-партнером мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

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