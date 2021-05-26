Владевший титулом от WBC небитый казахстанский боксер возвращается спустя четыре года

Уже названы дата и место боя.

Бекман Сойлыбаев. Фото: diamondring.kz©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 16:45

Казахстанец Бекман Сойлыбаев (12-0, 4 КО) возвращается в профессиональный бокс спустя почти четыре года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний спортсмен не дрался с октября 2017-го. Тогда он владел титулом Всемирного боксерского совета - WBC International - во втором полулегком весе и провел его успешную защиту. 

Теперь, уже без пояса, Сойлыбаев готовится реанимировать свою карьеру в профи. Он проведет свой 13-й бой 10-го июля в Дубае (ОАЭ).

Поединок будет состоять из восьми раундов, но соперник казахстанца пока не определен.

 

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Метки:
Сойлыбаев Бекман Профессиональный бокс


Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 16:45
© 2008 - 2021 ТОО «EML»