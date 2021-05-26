Владевший титулом от WBC небитый казахстанский боксер возвращается спустя четыре года

Казахстанец Бекман Сойлыбаев (12-0, 4 КО) возвращается в профессиональный бокс спустя почти четыре года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний спортсмен не дрался с октября 2017-го. Тогда он владел титулом Всемирного боксерского совета - WBC International - во втором полулегком весе и провел его успешную защиту.

Теперь, уже без пояса, Сойлыбаев готовится реанимировать свою карьеру в профи. Он проведет свой 13-й бой 10-го июля в Дубае (ОАЭ).

Поединок будет состоять из восьми раундов, но соперник казахстанца пока не определен.

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