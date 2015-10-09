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Профи-бокс
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Вице-чемпион мира из Казахстана получил дебютный бой в профи против опасного нокаутера

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Вице-чемпион мира из Казахстана получил дебютный бой в профи против опасного нокаутера ©IG/bekbauovdulat

Вице-чемпион мира 2023 года казахстанец Дулат Бекбауов узнал соперника по дебютному поединку на профессиональном ринге. Его оппонентом на вечере бокса в Алматы будет Мариос Матамба (13-2, 10 КО) из Конго, сообщают Vesti.kz.

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Вице-чемпион мира 2023 года казахстанец Дулат Бекбауов узнал соперника по дебютному поединку на профессиональном ринге. Его оппонентом на вечере бокса в Алматы будет Мариос Матамба (13-2, 10 КО) из Конго, сообщают Vesti.kz.

Поединок в полусреднем весе (до 66,6 килограмма) пройдет 11 июля во дворце спорта имени Балуана Шолака. Если для 30-летнего Бекбауова это будет первое выступление на профессиональном уровне, то 30-летний Матамба проведет 16-й бой.


Известно, что Мариос является обладателем поясов WBO Africa и IBF African. Он - чемпион Африки среди молодежи и юношей. Свой последний поединок на профи-уровне он выиграл по очкам.

Напомним, что Бекбауов завоевывал серебряные медали на чемпионате Азии-2022 и чемпионате мира-2023.

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