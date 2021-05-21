Видео выступления Головкина на благотворительном вечере в Алматы

Чемпион выставил свои перчатки в качестве одного из лотов.

Кадр из видео
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Сегодня 08:26

Предлагаем вашему вниманию видео выступления чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) на благотворительном вечере в Алматы.

Как ранее сообщали Vesti.kz, о визите GGG на родину стало известно накануне. В мероприятии приняли участие его брат Максим Головкин и известный боец UFC из России Зубайра Тухугов. 

В качестве одного из лотов выставлялись перчатки Головкина с его автографом.

"Надо говорить об этом, надо ставить в пример", - высказался GGG по поводу участия в благотворительности.

 

 

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Благотворительность Профессиональный бокс


Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 08:26
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