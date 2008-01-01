Видео полного боя за титул чемпиона мира, в котором Али Ахмедов сенсационно проиграл нокаутом

Представляем вашему вниманию видео полного боя между казахстанцем Али Ахмедовым (16-1, 12 КО) и эквадорцем Карлосом Гонгорой (19-0, 14 КО).

Их поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе состоялся утром 19 декабря в рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США).

Развязка наступила в 12-м раунде, когда Ахмедов дважды побывал на канвасе, а после второго нокдауна не сумел подняться. Таким образом, Гонгора завоевал титул и стал первым чемпионом мира из Эквадора.

Назван виновник брутального нокаута Али Ахмедова в бою за титул чемпиона мира

Ахмедов потерпел первое поражение в карьере при 16 победах. Гонгора же остался непобежденным и довел рекорд до 19-0.