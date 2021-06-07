Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший и блогер Логан Пол не смогли выявить сильнейшего в выставочном поединке, который прошел в Майами (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Мейвезер доминировал во всех восьми раундах, но при этом не смог уронить Логана, который временами просто выживал на ринге. Каким-то чудом Пол достоял до финального гонга. В итоге ничья:

При этом боксеры неплохо заработали за этот бой - гарантированный гонорар Мейвезера составил десять миллионов долларов, а гарантированный гонорар Пола - 250 тысяч долларов, и это не считая положенных им процентов от продаж платных трансляций поединка.

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