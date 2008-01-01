Видео боя за два титула, или как Головкин нокаутировал Шеремету и установил рекорд

Представляем вашему вниманию полное видео боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО) за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок стал главным событием вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США). По ходу боя Головкин четыре раза отправил соперника в нокдаун и после седьмого раунда угол Шереметы отказался от продолжения. Со статистикой ударов можно ознакомиться здесь.

Таким образом, Головкин одержал победу техническим нокаутом и в 21-й раз успешно защитил титул, побив рекорд легендарного Бернарда Хопкинса. Для Шереметы это поражение стало первым в карьере.