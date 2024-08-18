В весе Канело появился суперталант: он нокаутировал соперника во 2-м раунде

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Сегодня 14:01
©Кадр из видео

Кубинец Ослейс Иглесиас (12-0, 11 КО) отпраздновал яркую победу на вечере бокса в Квебеке (Канада), передают Vesti.kz.

Он встречался против ганца Сены Агбеко (28-4, 22 КО), которого финишировал во втором раунде. Последний мог проиграть в стартовой 3-минутке после нокдауна, но ему на подмогу подоспел гонг. 

Во втором резке кубинец выбросил тяжелейшие удары, после чего рефери решил пожалеть Агбеко и остановить победу. В итоге Иглесиасу присудили победу техническим нокаутом.

К слову, Иглесиаса называют суперталантом второго среднего веса. Как известно, абсолютным чемпионом мира этого дивизиона является мексиканец Сауль Канело Альварес (61-2-2, 39 КО).

Напомним, что главным событием ивента в Квебеке стал бой украинца Сергея Деревянченко (15-6, 10 КО), с его исходом можно ознакомиться здесь.

Метки:
Профессиональный бокс Альварес Сауль Деревянченко Сергей Куба

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