"Вернуло к реальности". Головкин - о поражении "Канело" от Бивола

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) сделал заявление о титульном поединке Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО) с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) и поделился выводами, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Россиянин выиграл поединок по очкам, а казахстанец признался, что конкурентам не удалось его удивить.

"Я не слежу за Альваресом и не думаю о нем. Он не на моем радаре, - приводит слова Головкина boxingscene.com. - Знаю, что многие люди мне не верят, но я не смотрел его бой с Биволом ни в онлайне, ни после этого. Я смотрел нарезку лучших моментов, и ничего из того, что я увидел, меня не удивило. Бивол был Биволом, а "Канело" был "Канело". Это был хороший день для Бивола и не самый лучший день для Альвареса".

При этом казахстанец уверен, что эта неудача сделает мексиканца только сильнее.

"Ты учишься на поражениях. Мы на том уровне, где поражения могут лишь сделать тебя сильнее, - считает GGG. - Я думаю, это пошло "Канело" на пользу, потому что оно вернуло его к реальности. Он сделает правильные выводы из этого боя, чтобы стать лучшим боксером".

Добавим, что третий поединок Головкина с "Канело" пройдет 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

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