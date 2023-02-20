В Великобритании назвали преимущество Головкина после отказа от чемпионского титула

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Сегодня 16:45
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Авторитетный британский обозреватель Бен Смит прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы казахстанского средневеса Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) после отказа от чемпионского титула IBF. Эксперт высказался о перспективах и дал совет GGG по поводу оставшихся у него поясов.

Головкин уже оставил титул IBF, чтобы не проводить обязательную защиту против бразильца Эскивы Фалькао (30-0, 20 КО). Сейчас он получил ультиматум и от WBA, по которому должен провести защиту пояса в поединке с кубинцем Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО). Также казахстанцу принадлежит титул IBO.

"Головкин по-прежнему является опасным соперником для многих боксеров. Он способен конкурировать и в среднем, и во втором среднем весе. Это делает его интересным вариантом для больших имен. Отказ от поясов снимает с него ограничения. Это позволяет проще вести переговоры. Также он свободен от обязательств перед какой-либо из платформ. Он способен подраться с любым из соперников. Я думаю, что сейчас в команде идут обсуждение и выбор наилучших вариантов. Я предполагаю, что он проведет еще как минимум один большой бой в этом году", - отметил Смит.

Отметим, что свой последний поединок Головкин провел против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса как раз во втором среднем весе. Встреча состоялась в сентябре и завершилась победой "Канело" решением судей.

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Метки:
Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин

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