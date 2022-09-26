Вечер бокса в Алматы с американской атмосферой перенесен. Подробности

Вечер профессионального бокса, который должен был пройти 2 октября в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака, перенесен, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его организатором выступает Boxing Stars Management из США.

"В связи с нестабильной ситуацией на границе РФ и Казахстана, затруднившей выезд российских боксеров и их команд из страны, а также с многократным увеличением расходов на авиаперелеты в Казахстан боксеров, организаторов, гостей, съемочной группы и других ключевых персон из других зарубежных стран, и невозможностью в ограниченные сроки заменить боксеров в карде, мероприятие будет перенесено. Дополнительная информация о точной дате запланированного ивента с американской атмосферой будет опубликована в ближайшее время", - говорится в сообщении организаторов боксерского шоу.

Отметим, что в главном бою планировалось выступление непобежденного американца Джаррелла Миллера, а на кард были заявлены Даулет Даукенов, Айдар Амирзаков, Даурен Елеусинов, Ангелина Лукас, Магомедрасул Меджидов, Нурсултан Аманжолов, а также казахстанский актер Еркебулан Токтар.