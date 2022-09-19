Стал известен соперник актера Еркебулана Токтара по дебютному бою на профи-ринге

Казахстанский актер Еркебулан Токтар выйдет на ринг 2 октября в Алматы в рамках вечера бокса, в главном бою которого выступит непобежденный американец Джаррелл Миллер (25-0, 21 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оппозицию Еркебулану по дебютному поединку на профи-ринге составит иранец Мохаммадали Гасемзаде, являющийся чемпионом своей страны по ушу, а также чемпионом национального турнира по ММА. До юношеской категории занимался боксом, потом перешел в смешанные единоборства.

Напомним, вечер бокса с американской атмосферой пройдет во дворце спорта имени Балуана Шолака, его организатором выступает Boxing Stars Management из США. Болельщиков ждут конкурентные бои и яркое боксерское шоу, которое будет транслировать телеканал "Хабар", а также зарубежные платформы.

Известны и другие участники карда - Даулет Даукенов, Айдар Амирзаков, Даурен Елеусинов, Ангелина Лукас, Магомедрасул Меджидов, Нурсултан Аманжолов. Билеты доступны на сайте zakazbiletov.kz.

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