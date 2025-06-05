Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры

37-летний украинский боксер Василий Ломаченко сообщил о завершении профессиональной карьеры. Объявление было сделано в видеопослании, опубликованном в его социальных сетях, передают Vesti.kz.

Последний бой Ломаченко провел в мае 2024 года в Перте (Австралия), победив Джорджа Камбососа-младшего и завоевав титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе. С уходом украинца этот пояс станет вакантным. Временный чемпион Рэймонд Мураталла будет повышен до полноценного обладателя титула.

В прощальном обращении Ломаченко поблагодарил тренеров и близких, отметив вклад отца в свою карьеру, а также подчеркнул значимость опыта, полученного как в победах, так и в поражениях.

В любительском боксе Ломаченко провел 397 боев, одержав 396 побед, и дважды становился олимпийским чемпионом - в 2008 и 2012 годах. В профессионалах он дебютировал в 2013 году и в третьем поединке стал чемпионом мира, повторив рекорд по скорости завоевания титула.

За время карьеры он выигрывал пояса в трех весовых категориях. В числе его соперников были Гэри Расселл-младший, Николас Уолтерс, Роман Мартинес, Хорхе Линарес, Люк Кэмпбелл и другие. В 2020 году он уступил титулы Теофимо Лопесу, а в 2023-м - проиграл Девину Хейни решением судей.

Ранее ожидалось, что Ломаченко может вернуться в ринг до конца 2024 года. Однако теперь подтверждено, что он завершает карьеру окончательно.