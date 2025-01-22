В США рассказали о возвращении Головкина на ринг

Американский журналист Майкл Вудс считает, что если казахстанский боксер Геннадий Головкин или украинец Владимир Кличко решат вернуться в ринг, они смогут привлечь внимание публики, передают Vesti.kz.

"Стоит отметить: ИМЕНА имеют решающее значение. Даже после расцвета сил. Головкин и Влад - узнаваемые имена, поэтому ценность их привлекательности сохраняется, даже когда им стукнет 40, 45+ и больше. Я чувствую, что у Влада больше чешутся руки, чем у Головкина, но об этом знают только они сами", - написал Вудс в соцсетях.

Головкин не боксировал с сентября 2022 года, когда судейским решением уступил в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу. В феврале 2024-го казахстанец официально возглавил НОК Казахстана. Также он является председателем Олимпийской комиссии в новой организации World Boxing.

Ранее промоутер Том Леффлер, известный по сотрудничеству с Головкиным, рассказал, что поддержал бы казахстанца, если бы он задумал возобновить боксерскую карьеру.