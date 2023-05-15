В США раскритиковали победу Алимханулы в титульном бою

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Сегодня 13:53 Комментарии 2
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Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о победе чемпиона мира по версии WBO в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (14-0, 9 КО) над канадцем Стивеном Батлером (32-4-1, 26 КО), сообщают Vesti.kz.

Их бой состоялся в минувшие выходные в Стоктоне (США) и стал главным событием вечера бокса. Алимханулы нокаутировал претендента во втором раунде и этим самым во второй раз защитил титул чемпиона мира.

По словам Атласа, в этом поединке не случилось ничего удивительного.

"Алимханулы, похоже, получил подарок от ESPN. Хэймон не единственный Дед Мороз. Алимханулы избивал бойца, который уже несколько раз был в нокауте. Батлера специально выставили, чтобы его нокаутировали. Здесь не было ничего удивительного, это результат, который должен был быть. Разве что комментаторы вели себя так, будто это был бой Фрейзера и Формана", - пишет Атлас у себя в Twitter.

Напомним, что после своей победы Алимханулы сделал громкое заявление, бросив вызов мексиканцу Саулю Канело Альваресу и американцу Джермаллу Чарло.

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Метки:
Алимханулы Жанибек WBO
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