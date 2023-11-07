В США нашли крутую тенденцию в карьере Джукембаева

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Сегодня 17:15
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Казахстанскому боксеру Батыру Джукембаеву (21-1, 16 KO) постепенно повышают уровень оппозиции. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал американский журналист Джек Маккаферри. Эксперт отметил положительную тенденцию в его карьере.

По данным BoxRec.com, Джукембаев вернется на ринг 13 декабря в Плант-Сити (штат Флорида, США) в рамках очередного шоу ProBox TV. Соперником казахстанца выступит француз Мохамед Мимуне (23-5, 4 КО). Встреча пройдет в лимите первого полусреднего веса и будет рассчитана на десять раундов.

"После тяжелого поражения от Матиаса, Джукембаев продолжает реанимировать карьеру. Похоже, что у него наметился четкий график боев с постепенным повышением уровня оппозиции. Победа над Ролданом была непростой, но все же справедливой. Французский боксер выглядит еще опаснее. Тем не менее, частота проведения боев, заданная Джукембаевым - выглядит перспективно. При таком темпе с эффектными победами, он способен вернуться в топ рейтинга и приблизиться к титульному бою", - отметил Маккаферри.

Напомним, 21 сентября казахстанский средневес на вечере бокса в Плант-Сити (штат Флорида, США) победил раздельным решением судей аргентинца Уго Альберто Ролдана и завоевал титул WBA NABA в первом полусреднем весе.

Метки:
Джукембаев Батыр Профессиональный бокс

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