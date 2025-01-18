Узбекского боксера поставили выше Канело

Экс-чемпион в двух дивизионах и эксперт Пол Малиньяджи объяснил, почему американец Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) в своем последнем поединке против представителя Узбекистана Исраила Мадримова (10-1-1, 7 КО) не был лучшей версией себя и выиграл с трудом, передают Vesti.kz.

По его словам, дело тут не в том, что Кроуфорд выступал не в своем весе или пошел на спад из-за возраста, а причина в том, что Мадримов является очень хорошим боксером.

Малиньяджи даже считает, что Исраил превосходит мексиканца Сауля Канело Альвареса (62-2-2, 39 КО), с которым Кроуфорд собирается встретиться в этом году.

"Я думаю, Мадримов - лучший боец, чем Канело, - цитирует Малиньяджи vRINGe.com. - Особенно, если мы говорим о нынешней версии Канело, хотя он все еще большой и по-прежнему сильный. Но я думаю, Мадримов заставил Кроуфорда думать больше, чем это сделает Канело. Я думаю, он (Кроуфорд) намного более умелый, чем Канело, но я не уверен, что у него достаточно возможностей, чтобы преодолеть разницу в размерах. Весовые категории существуют не просто так".

Мадримов и Кроуфорд боксировали между собой в августе прошлого года, Исраил проиграл судейским решением по итогам 12 раундов.

Что касается мега-боя между Кроуфордом и Канело, то некоторые источники сообщали, что он состоится в сентябре этого года в Лас-Вегасе (США).