"Устрашающий панчер и его преимущество". Почему Головкин может побить "Канело"

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) может получить преимущество над мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО) в новой для себя весовой категории, сообщает ресурс sportingnews.com.

Трилогия может состояться в сентябре, если соперники выиграют свои весенние поединки.

"Третий бой с Головкиным наверняка состоится в 168 фунтах. GGG заигрывал с таким ходом в начале своей карьеры, когда обсуждалась перспектива боя с Карлом Фрочем, но он никогда не выходил за лимит среднего веса.

Устрашающий панчер, способный прибавить еще несколько фунтов, может получить преимущество, но если они снова встретятся, трудно отделаться от ощущения, что лучшие шансы Головкина на победу над "Канело" уже упущены", - пишет издание.

GGG боится "Канело"? Головкин рассказал правду о третьем бое с Альваресом

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