Усику пригрозили нокаутом и лишением титулов

Боец супертяжелого веса из ДР Конго Мартин Баколе (21-1, 16 КО) бросил вызов чемпиону дивизиона по версиям WBC, WBA и WBO украинцу Александру Усику (23-0, 14 КО), передает Vesti.kz.

В интервью IFL TV Баколе заявил о готовности нокаутировать украинского чемпиона.

"Об этом я и мой тренер говорили уже очень давно. Люди, понимающие бокс, знают, что единственный, кто задаст Усику проблем сейчас, и не только задаст проблем, а нокаутирует и выиграет против него бой - это Мартин Баколе. Об этом я говорил все пять лет. Единственный человек, который подтвердил это, был менеджер Усика. Он сказал, что я чемпион завтрашнего дня. Он сам может подтвердить.

Представьте себе, менеджер Усика говорит это, потому что он видел меня в Украине, когда я спарринговал с Усиком, он видел каждый мой спарринг. Усик сам это знает, и его команда знает, что я единственный, кто может побить его. Как только я запрыгну в ринг, мне все равно, кто ты, мне все равно, что ты там делаешь. Я выхожу туда, чтобы оторвать тебе голову! Они знают это и поэтому боятся. И те, кто знает бокс, понимают, что я единственный , кто задаст Усику проблемы. Я очень горд и очень рад", - отметил Баколе.