Усика обвинили в читерстве после победы нокаутом

Тренер британского супертяжа Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) Дон Чарльз заявил, что перед поединком своего подопечного с чемпионом мира IBF/WBO/WBA Александром Усиком (21-0, 14 КО) специально просил рефери Луиса Пабона проверить, не слишком ли высоко натянет украинец боксерские трусы, "как он не раз делал" в прошлых боях.

Дюбуа был нокаутирован в девятом раунде.

"Он так делает в большинстве боев. Что выглядит, будто бы его бьют ниже пояса. Это такая его уловка, и за этим нужно следить.

Нет никаких двояких оценок. Это читерство. Все равно что футболист упадет на ровном месте и будет требовать пенальти. Никакой разницы. Поймите, мой юный боксер ушел из этого зала морально раздавленным, и бог знает, насколько это повлияло на его разум", - приводит слова Чарльза vRINGe.com.

Отметим, что команда Дюбуа решила подать апелляцию и требовать реванш с Усиком.

Усик - Дюбуа: полное видео боя с нокаутом