Усик провел дуэль взглядов перед следующим боем

Обладатель чемпионских поясов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик провёл первую дуэль взглядов с бывшим чемпионом Glory Рико Верхувеном, сообщают Vesti.kz.

Противостояние прошло в рамках раскрутки их будущего поединка, который состоится 23 мая в Египте на фоне пирамид Гизы. На кону боя будет стоять титул WBC.

Для Усика это будет первый выход в ринг после громкой победы над британцем Даниэлем Дюбуа. Их реванш прошёл 20 июля на "Уэмбли" в Лондоне и завершился досрочной победой украинца — нокаутом в пятом раунде, что позволило ему стать абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

На профессиональном ринге Усик остаётся непобеждённым: в его активе 24 победы, 15 из которых добыты нокаутом. Дебют украинца в профи состоялся в ноябре 2013 года.

Его соперник, нидерландец Рико Верхувен, считается одной из главных легенд кикбоксинга. Он более 11 лет удерживал титул чемпиона Glory в тяжёлом весе (4220 дней), одержав 26 побед подряд в статусе чемпиона, а также установил рекорд организации по числу побед в титульных поединках — 14.