Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) и британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) достигли договоренности о проведении поединка за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Соответствующее подтверждение получил президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса.

Сам бой состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли" (Лондон). Если бы Усик и Фьюри не успели до конца дня, то в WBA незамедлительно бы назначила бой украинца с его обязательным претендентом — британцем Дэниелом Дюбуа. Поэтому Мендосу первым уведомили о том, что бою быть.

"Президент WBA Джилберто Мендоса получил информацию от команд Усика и Фьюри о том, что они достигли принципиального согласия об условиях проведения унификационного боя. Они запросили дополнительное время — поработают над контрактом, чтобы окончательно закрыть сделку", - написали в WBA.

Накануне Фьюри прервал молчание и сделал "последнее предложение" Усику - распределение призового фонда в соотношении 70 на 30 в его пользу.

В ответ Усик записал обращение, в котором принял условия британца по распределению гонорара, но выдвинул условие. Согласно ему, Фьюри после боя пожертвует Украине миллион фунтов стерлингов.