Тайсон Фьюри выдвинул ультиматум Александру Усику

Британский боксер Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) поставил ультиматум украинцу Александру Усику (20-0, 13 КО), передают Vesti.kz.

Фьюри призвал украинца согласиться на 30 процентов от общего призового фонда, в противном случае отослал его подраться с другим британцем Даниелем Дюбуа.

Команду Усика не устраивают такие условия, поэтому этот поединок, который рассчитывали провести 29 апреля, вряд ли состоится.

Ранее Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри, рассказал, что не может выходить за финансовые рамки, из-за чего бой за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе оказался на грани срыва.

