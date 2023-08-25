Усик и Дюбуа сделали вес. В карде казахстанский супертяж проведет бой с узбекским нокаутером

В субботу, 26 августа, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) проведет защиту своих титулов, сообщают Vesti.kz.

Ему будет противостоять британец Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО).

Накануне соперники провели обязательную процедуру взвешивания. Дюбуа на весах показал 105,8 килограмма, Усик - 100,2.

Отметим, что в карде этого вечера бокса во Вроцлаве (Польша) казахстанский супертяжеловес Нурсултан Аманжолов (5-0, 4 КО) проведет поединок с непобежденным нокаутером Лазизбеком Муллажоновым (3-0, 3 КО) из Узбекистана.

Бой Усика и Дюбуа в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Начало трансляции - в 22:00 по времени Астаны.