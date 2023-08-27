Усик - Дюбуа: полное видео боя с нокаутом

Объединенный чемпион тяжелого веса украинец Александр Усик (21-0, 14 KO) победил обязательного претендента по линии WBA британца Даниэля Дюбуа (19-2, 18 KO), сообщают Vesti.kz.

Поединок состоялся во Вроцлаве (Польша) и завершился в девятом раунде, когда Усику довелось нокаутировать соперника. Этим самым украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе.

Для Усика это 21-я победа на профи-ринге, 14 из них он одержал нокаутом. Дюбуа потерпел второе поражение в карьере при 19 выигрышах.