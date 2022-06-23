Усик и Джошуа провели первую дуэль взглядов перед реваншем

Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик (19-0, 13 KO) и британец Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) провели первую дуэль взглядов перед реваншем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, что поединок состоится 20 августа в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Первый бой между боксерами прошел в сентябре 2021 года на "Уэмбли" (Лондон, Англия). Тогда Усик победил решением судей, но вынужден дать реванш, так как такой пункт был прописан в контракте.