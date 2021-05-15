Уроженец Казахстана признан лучшим супертяжем в истории бокса

Сайт BoxRec.com опубликовал рейтинг лучших супертяжеловесов мира за всю историю бокса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первое место в нем занял украинский супертяжеловес Владимир Кличко (64-5, 53 КО). Уроженец Казахстанца обошел легендарных бойцов прошлых эпох, вроде Мухаммеда Али (3), Леннокса Льюиса (6), Майка Тайсона (10) и брата Виталия Кличко (9).

Из ныне активных спортсменов в топ-15 рейтинга супертяжей мира вошли Тайсон Фьюри (8) и Энтони Джошуа (13).

В разрезе рейтинга Boxrec по всем боксерам всех эпох, независимо от весовой категории, Владимир Кличко в таком списке находится уже на десятой позиции. Лидирует Флойд Мейвезер-младший (50-0, 27 КО).

Из активных бойцов в топ-15 P4P - только Мэнни Пакьяо (3), Сауль Альварес (11) и Геннадий Головкин (13).

Напомним, Владимир Кличко родился в Семее, а спустя девять лет с семьей переехал в Украину. Он был чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

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