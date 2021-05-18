Уроженец Казахстана после поражения нокаутом проведет бой против экс-чемпиона мира

Уроженец Казахстана Сергей Липинец (16-2-1, 12 КО) вернется на ринг в ноябре, сообщает allboxing.ru.

Российский боксер выйдет на ринг против экс-чемпиона мира в легком весе Роберта Истера (23-1-1, 14 КО).

В своем последнем бою в апреле Липинец проиграл нокаутом Джейрону Эннису в рамках полусреднего веса. Теперь 32-летний боксер вернется в первый полусредний дивизион с расчетом на то, что скоро один или несколько титулов там станут вакантными.

Напомним, что Липинец родился в поселке Мартук в Актюбинской области, там он проживал в раннем детстве. Ранее боксер рассказал, что его мама - казашка. На профессиональном ринге Липинец представляет Россию.

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