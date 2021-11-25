Умеет бить ногами и брала медали на Украине. С кем встретится Лукас в дебютном бою на профи-ринге

Казахстанка Ангелина Лукас дебютирует в профессиональном боксе поединком с украинкой Аленой Гурьевой, а противостояние пройдет в вечере профессионального бокса с титульным поединком Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО). О некоторых моментах карьеры 26-летний спортсменки наилегчайшего веса - в материале корреспондента Vesti.kz.

Четырехраундовый поединок пройдет 18 декабря в Нур-Султане и станет частью события с 13 противостояниями. Ранее 24-летняя казахстанская спортсменка высказалась о бое, поделившись, что контракт с оппоненткой заключен.

Кто же такая Алена Гурьева? Для 26-летней спортсменки поединок в Казахстане станет четвертым в профессиональной карьере, но украинка пробовала свои силы не только в классическом боксе. В 2018 году она стала серебряным призером чемпионата Европы по савату (французский бокс, где можно бить ногами).

Несколько раз уроженка Харькова останавливалась в шаге от финала национального чемпионата по боксу, выступая в категории до 48 килограммов. В 2016 году Гурьева в полуфинале проиграла единогласным решением судей Дарине Сергеевой и осталась с бронзовой медалью, а через год уступила той же сопернице, но уже раздельным решением.

Еще две бронзы украинская спортсменка выиграла в следующие два года, увеличив число своих попаданий на пьедестал до четырех. В 2021 году Гурьева перебралась в категорию с лимитом в 52 килограмма, но досрочно проиграла при первом же выходе на ринг: бой был остановлен по инициативе угла Алены после двух раундов.

Профессиональная карьера Гурьевой стартовала только в августе текущего года, но за первые два с половиной месяца она успела провести три поединка. Сначала выиграла у другой дебютантки и соотечественницы - 20-летней Татьяны Перевезенцевой. Этот успех позволил получить контракты на бои в Италии и Испании, но обе встречи завершились неудачами.

В Риме украинка уступила по очкам итальянской ровеснице Стефании Сильве (4-0, 0 КО), которая успела стартовать с серии из трех побед. В Кальвии Гурьева проиграла техническим нокаутом во втором раунде 27-летней уроженке Марокко - Фаре Эль Боусаири (4-1, 1 КО). Для соперницы эта победа остается единственной досрочной в профи-карьере.

Ранее стал известен полный кард, где главным поединком станет бой Данияра Елеусинова в полусреднем весе за титул чемпиона мира по версии IBO. Выйдет на ринг супертяжеловес Иван Дычко (10-0, 10 КО), который встретится с Александром Устиновым (36-5-1, 27 КО) из России.

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В рамках этого вечера бокса впервые за 20 лет будет разыгран пояс чемпиона Казахстана в весе 55,3 килограмма между Ержаном Залиловым и Искандером Харсаном. Даурен Елеусинов встретится с азербайджанским боксером Али Мамедовым, а еще одним участником вечера бокса станет Жанкош Тураров, выигравший 24 боя подряд.

Фото: НОК Украины (1) и instagram.com/angelina_lukas1997 (2)