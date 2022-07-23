"Улучшенная версия Головкина". В России назвали казаха, который прихлопнет "Канело"

На спортивном портале "Чемпионат" вышел материал под названием "Улучшенная версия Головкина. В Казахстане вырос новый чемпион, который прихлопнет "Канело". В нем российское издание рассказывает, что скоро казахстанский боксер Жанибек Алимханулы зачистит дивизион и доберется до мексиканца Сауля "Канело" Альвареса и в этом ему помогает сам Боб Арум, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы привыкли к тому, что бремя флагмана казахского бокса на профессиональном ринге в одиночку на себе тащит Геннадий Головкин. Однако у него под носом в его же дивизионе выросла другая восходящая звезда из Казахстана. Его зовут Жанибек Алимханулы. У него отличный любительский бэкграунд - звание чемпиона мира и Азии. Но на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он сенсационно вылетел на стадии 1/4 финала.

И вскоре Жанибек начал профессиональную карьеру. В отличие от Головкина, на Алимханулы делали серьезную ставку с самого первого боя. Так, для его дебюта в Алматы привезли не только легендарного ринг-анонсера Майкла Баффера, но и колумбийца Милтона Нуньеса, который был первым соперником GGG в чемпионском бою. Головкин нокаутировал Нуньеса за одну минуту в первом раунде, а дебютант Алимханулы - за 2:25. Неплохо для начала.

И уже после второго поединка на профессиональном ринге казах начал сотрудничество с известным менеджером Эгисом Климасом, благодаря чему подписал контракт с Top Rank. Очень напоминает первые шаги Василия Ломаченко в профи. А тренирует его легендарный специалист Бадди Макгирт, известный прежде всего по работе с Артуро Гатти и Сергеем Ковалевым. Тем не менее для признания большими акулами из мира бокса Жанибек затратил всего лишь один год выступлений.

Сейчас ему 29 лет, и казаху пророчат большое будущее. Глава Top Rank Боб Арум делает большую ставку на казахского вундеркинда. В начале этого года Арум опубликовал следующий пост:

"Уроженец Казахстана Жанибек Алимханулы, который в начале следующего года будет драться за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, проявит себя в 2022 году. Он лучший боец мира в 160 фунтах"

И в мае он завоевал пояс временного чемпиона мира по версии WBO, нокаутировав непобежденного британца Дэнни Дигнума во втором раунде. А перед этим заставил сдаться опытного Хассана Н’Дама Н’Жикама. Разумеется, Алимханулы не собирается останавливаться на достигнутом и сделал громкое заявление:

"Я все еще голоден, я ищу чемпионов. Надеюсь, что моим следующим соперником будет чемпион мира или известный боксер. Я хочу нокаутировать всех звезд бокса. Я нокаутирую Чарло и Андраде, а потом "Канело" и Бенавидеса", - сказал казахский боец в интервью журналу The Ring.

Топам дивизиона нужно обратить внимание на восходящую звезду из Казахстана, ведь он сочетает в себе ударную мощь Головкина и технику "Канело" Альвареса. Он не рубится в стиле GGG, а поджидает момента, когда оппонент вскроется, чтобы контратаковать с оттяжкой. Между прочим, именно так у Жанибека накопилось 75 процентов побед нокаутом.

Плюс он умеет включать шоумена, подобно Ломаченко, для провокации оппонента и заведения публики. Достойный конкурент известному Big Drama Show от GGG. Видимо, поэтому он взял себе прозвище Qazaq Style, которое вряд ли нуждается в переводе. Вдобавок он тоже левша, как и прославленный украинец, что по умолчанию предусматривает много неудобств любому оппоненту.

На выходе мы получили улучшенную версию GGG, которая предпочтет сделать один шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Если кто думал, что с уходом Геннадия на пенсию казахский бокс загнется, то вот вам ответ на вопрос: "Что же будет дальше?". Самое интересное, что кумиром Алимханулы является не его старший товарищ Головкин, к которому он относится с большим уважением, а серебряный призер ОИ-1980 Серик Конакбаев.

Сейчас он является главным претендентом на пояс регулярного чемпиона по версии WBO, который принадлежит Деметриусу Андраде. И накануне WBO постановила, чтобы Андраде договорился о бое с казахским бойцом. На это у них есть 30 дней. И пока все сводится к тому, что в Казахстане появится еще один чемпион мира. Но Андраде - один из самых избегаемых бойцов дивизиона. Будем наблюдать за развитием событий", - говорится в сообщении.

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