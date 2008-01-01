Украинский проспект обратился к Головкину перед боем за два титула

Все бои он выиграл нокаутом.

Фото: instagram.com/gggboxing/
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Сегодня 12:31
Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук, который все свои 18 боев в профи выиграл нокаутом, пожелал успехов чемпиону мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО) в ближайшем поединке против поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Хочу пожелать моему очень хорошему другу Геннадию удачи в его следующем бою! Удачи в бою, друг!" - написал он в твиттере.
У Богачука один промоутер с GGG - Том Леффлер. Раньше боксеры тренировались в зале у Абеля Санчеса, но затем оба расстались с ним.

Бой Головкин - Шеремета станет главным событием вечера в Холливуде (штат Флорида, США) и начнется утром 19 декабря по казахстанскому времени. Для GGG это будет рекордная, 21-я защита титулов.
Метки:
Профессиональный бокс Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Шеремета Шеремета Камил
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Сегодня 12:31
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