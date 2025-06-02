Кәсіпқой бокс
Вчера 07:26

Угроза для Алимханулы? Назван новый фаворит среднего веса

©Турар Казангапов, Vesti.kz

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, американец Винни Пациенца выразил восхищение перспективным средневесом Йоэнли Эрнандесом (8-0, 7 КО), передают Vesti.kz.

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Пациенца заявил, что кубинец способен побить любого соперника в дивизионе, несмотря на скромный послужной список.

"Йоэнли Эрнандес, имея всего 8 профессиональных боев, может — и будет — побеждать любого в среднем весе. Он настолько хорош. Прямо сейчас я бы поставил на него против Алимханулы, Адамеса и Лары", — написал Пациенца в соцсетях.

Эрнандес остается одной из самых ярких восходящих звезд среднего веса, а мнение титулованного ветерана подчеркивает его стремительный рост и высокий потенциал.

Напомним, что казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) является объединенным чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и WBO. Последний бой он провел 5 апреля текущего года и защитил свои титулы в бою против француза Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 KO).