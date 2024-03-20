Авторитетный портал BoxRec привел актуальную версию рейтинга лучших боксеров Казахстана вне зависимости от весовых категорий (Р4Р), сообщают Vesti.kz.

Новым "королем" стал чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО).

Ранее первую строчку занимал другой казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов (20-0, 11 КО), теперь он находится на второй строчке.

Топ-3 замыкает Бытыр Джукембаев (22-1, 16 КО), выступающий в первой полусредней весовой категории.

Напомним, Алимханулы последний бой провел 14 октября 2023 года в США, где в шестом раунде финишировал немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него пояс по линии IBF, попутно в третий раз защитив свой титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.