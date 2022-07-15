"Ты тупой". Блогер Джейк Пол разоблачил британского боксера

Популярный видеоблогер и боксер-профессионал Джейк Пол (5-0, 4 КО) обвинил в обмане потенциального британского конкурента Томми Фьюри (8-0, 4 КО), сообщает "Чемпионат".

Их бой запланирован на 6 августа в "Мэдисон Сквер Гардене" в Нью-Йорке (США), но Пол засомневался, что Фьюри выйдет на ринг.

"Я верю словам его отца, что Томми не подходит под весовую категорию, - цитирует Пола MMA Junkie. - И то, что Фьюри говорил, якобы у него нет визы в Америку, не имеет никакого значения, так как всего месяц назад он был на отдыхе в Лос-Анджелесе. Тому подтверждение - различные фотографии в соцсетях.

Никто не знает, летел ли он обратно в Лондон или нет, и затем его отец говорит: "Он не тренировался, он толстый, я сказал ему не ехать на бой". Да ты тупой, бро. Ты тупой. Его даже собственный отец сдал".

Ранее Тайсон Фьюри обратился к Полу с желанием поспорить на исход поединка с Томми Фьюри, а затем для американского блогера подобрали другого конкурента. Также Пол успел повздорить с Конором МакГрегором.

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