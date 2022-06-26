Тайсон Фьюри поспорил на миллион долларов со звездным блогером-боксером

Британский боксер, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и популярный видеоблогер Джейк Пол договорились о пари на один миллион долларов, сообщает "Чемпионат". В скором времени Пол проведет боксерский поединок с братом Тайсона, Томи Фьюри. Именно на исход этого боя и поспорили Тайсон и Джейк.

Изначально Фьюри заявлял, что готов поставить 100 тысяч долларов на победу своего брата. Ответом стали шутки Пола о страхе Тайсона потерять более весомую сумму. Тогда Фьюри поднял ставку до одного миллиона долларов.

"Джейки, мальчик. Хочешь сделать ставку больше чем 100 000 долларов? Желаешь поставить один миллион долларов? Давай сделаем это. Но я хочу увидеть этот миллион на депозитном счете, молокосос, потому что я не думаю, что у тебя есть такие деньги. Я не говорю о криптовалюте, я говорю о настоящих зеленых", - сказал Фьюри в своих социальных сетях.

Пол в ответ заявил о принятии предложения Тайсона и сообщил, что готов передать дело в руки юристов.

Бой Пола и Томи Фьюри состоится 6 августа на "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

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