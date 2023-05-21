"Ты легко выиграл". Известный промоутер обратился к Ломаченко после его поражения за звание "абсолюта"

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 21:34
©twitter.com/trboxing

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, сообщил Василию Ломаченко, что он явно победил абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На пресс-конференции после боя Арум отказался комментировать судейские записки, отобразившие победу Хэйни, но заявил, что нейтральные болельщики признали победу Ломаченко. Однако перед началом пресс-конференции между промоутером и украинским боксером состоялся короткий диалог, в котором Арум признал, что Ломаченко явно победил Хэйни.

Арум: "Извини, ты легко выиграл этот бой".

Ломаченко: "Без проблем".

Позже Арум также обратился к менеджеру Ломаченко, Эгису Климасу.

"Он легко выиграл этот поединок. Легко", – сказал Арум.

Напомним, что ранее сегодня Ломаченко потерпел поражение от Хэйни по единогласному решению судей (116-112, 115-113, 115-113).

Хэйни сохранил свои титулы и одержал 30-ю победу в профи, Ломаченко же проиграл в третий раз.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Ломаченко Василий Профессиональный бокс
Новости
Сегодня , 21:34
Профи-бокс
"Ты легко выиграл". Известный промоутер обратился к Ломаченко после его поражения за звание "абсолюта"
Сегодня , 15:30
Профи-бокс
"Это самое большое ограбление". Команда Ломаченко подаст протест на результат боя с Хейни
Сегодня , 12:12
Профи-бокс
Ломаченко расплакался после спорного поражения в бою за звание абсолютного чемпиона
Сегодня , 11:24
Профи-бокс
Бой Ломаченко за звание "абсолюта" закончился спорным результатом
Вчера , 23:50
Профи-бокс
Стали известны гонорары Ломаченко и непобежденного американца в бою за звание "абсолюта"
Вчера , 21:54
Профи-бокс
Жестким нокаутом завершился претендентский бой от WBC
Вчера , 16:22
Профи-бокс
Ломаченко и Хэйни устроили перепалку перед боем за звание "абсолюта"
Вчера , 15:24
Профи-бокс
Боится поражения? Абсолютный чемпион мира едва уложился в лимит веса и толкнул Ломаченко
Вчера , 13:12
Профи-бокс
Назван победитель в бою Ломаченко за звание "абсолюта"
18 мая, 21:36
Профи-бокс
Лукас получила резкий ответ из-за слов об украденном бое
© 2008 - 2023 ТОО «EML»