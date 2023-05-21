"Ты легко выиграл". Известный промоутер обратился к Ломаченко после его поражения за звание "абсолюта"

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, сообщил Василию Ломаченко, что он явно победил абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На пресс-конференции после боя Арум отказался комментировать судейские записки, отобразившие победу Хэйни, но заявил, что нейтральные болельщики признали победу Ломаченко. Однако перед началом пресс-конференции между промоутером и украинским боксером состоялся короткий диалог, в котором Арум признал, что Ломаченко явно победил Хэйни.

Арум: "Извини, ты легко выиграл этот бой". Ломаченко: "Без проблем".

Позже Арум также обратился к менеджеру Ломаченко, Эгису Климасу.

"Он легко выиграл этот поединок. Легко", – сказал Арум.

Напомним, что ранее сегодня Ломаченко потерпел поражение от Хэйни по единогласному решению судей (116-112, 115-113, 115-113).

Хэйни сохранил свои титулы и одержал 30-ю победу в профи, Ломаченко же проиграл в третий раз.