Турки Аль аш-Шейх выбрал казахстанского боксера для топового турнира

Казахстанский профессиональный боксер Елхан Табынбаев примет участие в первом Гран-при, организованном WBC и суперинвестором Турки Аль аш-Шейхом, передают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Табынбаев представит Казахстан в средней весовой категории. В его активе восемь побед при одном поражении, при этом шесть поединков он завершил нокаутом.

Ранее приглашение на участие в турнире получили другие казахстанские боксеры - Жолдас Женисов (7-0, 3 КО), Нурканат Райыс (1-0, 0 КО), Санатали Тольтаев (2-0, 1 КО) и Нуржан Серикбаев (5-0-0, 5 КО).

Гран-при WBC и Riyadh Season охватит четыре весовые категории, а в числе участников - 128 бойцов из 41 страны. Турнир пройдет в Саудовской Аравии и будет состоять из пяти вечеров бокса.