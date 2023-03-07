"Трилогии никогда бы не было". Судей обвинили в предвзятости к Головкину в боях против Канело

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Сегодня 09:14
©Tengrinews.kz, Турар Казангапов

Казахстанца Геннадия Головкина засудили в двух первых боях против мексиканца Сауля Канело Альвареса. Такое мнение высказал известный американский дизайнер и фотограф Рей Рей Родригес, который является фанатом единоборств, передают Vesti.kz. Он отметил, что если бы рефери были честны в отношении GGG, то трилогия бы не состоялась. 

Напомним, первые два боя Головкина с Канело завершились результатами, которые вызвали споры среди болельщиков и специалистов. Сначала в 2017 году была признана ничья, а в 2018-м победу отдали мексиканцу. В 2022-м боксеры провели трилогию, в которой GGG проиграл, но признался, что не ощущал на себе удары соперника. 

"Я насчитал победу Головкина в восьми раундах в первом бою и отдал ему семь раундов во втором матче. Если бы судьи были справедливы в своих решениях, третьего поединка никогда бы не было, и наследия обоих бойцов сегодня были бы совершенно другими", - написал Родригес в твиттере. 

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Метки:
Альварес Сауль Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Головкин-Альварес Профессиональный бокс

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