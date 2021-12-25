Промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) настаивает на том, что абсолютному чемпиону суперсреднего веса мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (57-1-2, 39 КО) пора подниматься в полутяжи и попытаться собрать в своих руках все титулы в этом дивизионе, сообщает vRINGe.com.

"Он невероятен! - нахваливает Хирн мексиканца. - Во времена пандемии он провел четыре боя за 12 месяцев, побил ранее непобежденных чемпионов мира Каллума Смита, Билли Джо Сондерса и Калеба Планта и стал "абсолютом". Мы помогли в промоушене 3 из 4 его поединков. И это для нас огромная честь. Мы верим, что в будущем еще не единожды сделаем совместные вечера бокса.

"Канело" мечтает покорить пятый дивизион - первый тяжелый вес. Мнение Хирна: "Я слышал об этом. Но считаю, что ему нужно сперва попытаться повторить все то же самое, что он сделал ранее в суперсредневесах, в полутяжелом весе. Считаю, он должен подраться с Дмитрием Биволом, Джо Смитом-младшим и Артуром Бетербиевым. И я верю, что он может вновь сделать это за календарный год".

"Он и так уже звезда, - размышляет промоутер. - Он уже великий, уже легенда. Но ради истории может пойти и на большее. Тем более, что он и его тренер Эдди Рейносо часто об этом говорят. Представьте себе достижение - стать "абсолютом" в двух весовых категориях. Тогда, вне сомнений, ты по праву войдешь в историю в числе величайших боксеров. Мы на днях общались с Рейносо и скоро сделаем им официальное предложение. Точно так же сделают все другие игроки рынка. "Канело" и Рейносо примут решение в январе".

Напомним, что фанаты бокса все еще надеются увидеть третью встречу "Канело" с казахстанцем Геннадием Головкиным(41-1-1, 36 КО). Их бои состоялись в 2017 и 2018 годах. Первый завершился вничью, а во втором успех по очкам праздновал мексиканец. При этом GGG планировал вернуться в ринг в декабре 2021-го, но его объединительный поединок с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО) был отложен из-за пандемии. Тот же Хирн сообщает, что он может состояться весной.