Тренировавшийся у Абеля Санчеса "Гладиатор" выиграл нокаутом 9-й бой

©Mikey Williams/Top Rank
Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 18:24

Проспект супертяжелого веса итальянец Гвидо Вианелло (9-0-1, 9 KO) одержал очередную досрочную победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Хинкли (штат Миннесота, США) Вианелло по прозвищу "Гладиатор" побил уроженца Мексики Рафаэля Риоса (11-4, 8 КО). Развязка наступила в четвертом раунде, когда итальянец зажал оппонента в углу и обрушил серию ударов. В итоге Риос оказался в нокдауне, после которого не сумел продолжить бой.

Напомним, что Вианелло тренировался у Абеля Санчеса, бывшего тренера казахстанца Геннадия Головкина. Но позже, как и GGG, он отказался от его услуг.

 

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Санчес Абель Профессиональный бокс

Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 18:24
© 2008 - 2022 ТОО «EML»