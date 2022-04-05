Бой чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с обладателем пояса "суперчемпиона" WBA японцем Риотой Муратой (16-2, 13 KO) позволит оценить целесообразность проведения трилогии GGG - "Канело", считает менеджер и тренер мексиканца Эдди Рейносо. Об этом сообщает Allboxing.ru.

"Посмотрим, как пройдет бой с Муратой, потому что они боксеры, которые за время, прошедшее с предыдущего боя, могут состариться. Есть боксеры, которые после 40 могут показывать лучшие бои, но это будет ясно только после боя с Муратой. Возможно, он выступит очень хорошо против Мураты, и это будет лучше, чем первый или второй бой с нами. Бой Головкина против Мураты станет отправной точкой для оценки того, что он может предложить против "Канело", - заявил Рейносо.

Экс-чемпион мира оценил шансы Головкина победить "Канело"

Напомним, что бой пройдет 9 апреля в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять титулы Головкина и пояс Мураты. Поединок ориентировочно начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.

В случае победы в сентябре Головкин проведет третий бой с "Канело", если мексиканец 7 мая победит россиянина Дмитрия Бивола (19-0, 11 КО).





На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур. Вы уже участвуете?