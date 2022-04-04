Экс-чемпион мира оценил шансы Головкина победить "Канело"

Бывший чемпион мира в легком весе американец Теофимо Стивенс дал осторожный прогноз на третий бой казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), пишет vRINGe.com.

Рассуждая о возможной трилогии, он сделал акцент на текущей форме Головкина. "Нравится, что он ("Канело") подписал контракт на два боя и сразится затем (после Бивола) с Геннадием Головкиным. Шансы GGG? Посмотрим, в какой он форме. Похоже, он здорово замедлился. Как минимум мне так показалось", - сказал эксперт.

Тренер "Канело" рассказал о дате трилогии с Головкиным и почему она не состоялась раньше

Головкин и "Канело" встречались в 2017 и 2018 годах. В первом бою была зафиксирована ничья, а во втором поединке победу решением праздновал мексиканец.

7 мая "Канело" встретится с чемпионом WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО). В свою очередь Головкин в ранге чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе проведет поединок против обладателя пояса WBA Super Риоты Мураты (16-2, 13 КО). Их встреча состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять титулы обоих боксеров. В случае побед "Канело" и GGG в предстоящих поединках в сентябре этого года должна состояться трилогия.

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