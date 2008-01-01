Травма, поход в посольство, бешеная мотивация и рекордная защита. Бэкграунд возвращения GGG на ринг

Поклонники казахстанского боксера Геннадия Головкина долгое время находились в напряжении. И, наконец, не так давно они вздохнули с облегчением: история с проведением обязательной защиты титула разрешилась положительно. GGG готовится к возвращению на ринг, есть шанс установить рекорд, а соперник обладает бешеной мотивацией.



Корреспондент Vesti.kz составил краткую, но емкую презентацию предстоящего "титульника".



Организационные камни



Их, камни, собирать пришлось очень долго. Стороны практически целый год натыкались на барьеры, перенося поединок из месяца в месяц, из недели в неделю. Особый вклад в это внесла действующая пандемия.



Не будь коронавируса, GGG с поляком Камилом Шереметой встретился бы уже давно, решив в этом году сразу несколько задач. Наверняка в начале года был бы Шеремета, а на осень-зиму подписали бы топового бойца.



В итоге же пришлось находиться в режиме ожидания, не позволяя себе отдыхать. Все время пришлось поддерживать форму и тонус, ведь никто не знал конкретные даты выхода на ринг.



Кстати, одной из причин переноса стала травма Головкина. О ней сообщили в феврале. Казахстанец получил повреждение голеностопа. И тогда было принято решение перенести бой на конец весны-начало лета (их, переносов, потом было огромное количество).







"Исход этого поединка практически не вызывает сомнений. Даже если Головкин проведет не самый лучший бой, то его класс намного выше. Нокаутировать GGG не представляется возможным. Однако нельзя забывать, что это рекордная защита титула. Она имеет особое значение для казахстанского чемпиона. Я думаю, что с мотивацией проблем у него не будет. Шеремета понимает свой статус аутсайдера и постарается прыгнуть выше головы. Именно эти факторы делают предстоящий бой интереснее", - заключил редактор британского спортивного сайта talkSPORT Майкл Бенсон.



Можно много оформить фраз, мнений и ожиданий. Но подавляющее большинство будет о победе Головкина. Трудно найти человека, кто сейчас искренне верит в поляка, разве что его родственники и команда.



Сами боксеры открыто еще не обращались друг к другу. Для этого у них будут пресс-конференции. Также не было и грязного трэштока - все в пределах взаимного уважения.



Головкин показал подготовку к рекордной защите титула



В ближайшие дни ожидайте подробный расклад по силам и возможностям.