Топового боксера с 20-0 предостерегли от боя с Алимханулы: известна причина

Легенда ирландского бокса Барри Макгуиган предостерег своего соотечественника Аарона Маккенну (20-0, 10 KO) от боя с объединенным чемпионом среднего веса - казахстанцем Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 KO), передают Vesti.kz.

26 апреля Маккена одержал победу над бывшим чемпионом мира - британцем Лиамом Смитом. Этот успех принес уроженцу Смитборо титул WBA International в среднем весе и сделал его серьезным претендентом в дивизионе.

Макгуиган, как никто другой, знает путь от местной звезды до мирового класса - и считает, что Маккенна движется в правильном направлении. Тем не менее, несмотря на оптимизм, Барри пока не спешит говорить о готовности Аарона к чемпионскому бою.

По его мнению, победа над Смитом - важный шаг вперед, но 24-летнему бойцу нужно еще немного дозреть, прежде чем встречаться с такими обладателями титула, как кубинец Эрисланди Лара (31-3-3, 19 КО), Алимханулы или доминиканец Карлос Адамес (24-1-1, 18 КО).

"Аарону нужно еще немного развиться, прежде чем он будет готов к бою за титул. И, при всем уважении, Лиам Смит - это боксер первого среднего веса. Аарону нужен полноценный средневес, который станет настоящим испытанием", цитирует слова Макгуигана Irish-boxing.





Напомним, ранее появилась информация, что Маккенна может стать серьезным соперником для казахстанца.

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