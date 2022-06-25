Американский топ-проспект легкого веса мексиканского происхождения Райан Гарсия (22-0, 18 KO) назвал победителя в трилогии Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) - Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их третий бой пройдет 17 сентября в Лас-Вегасе (США).

"Я думаю, что они справятся с GGG, надеюсь на лучшее для их команды, двигающейся вперед. У меня нет ни к кому претензий. Надеюсь, у них все в порядке", - приводит слова Райана о команде "Канело" Boxingnews24.com.

Ранее Гарсия ушел от самого успешного из ныне действующих тренеров Эдди Рейносо, наставника "Канело", к Джо Гуссену. Он объяснил свое решение тем, что не получал должного внимания от Рейносо из-за его сфокусированности на Альваресе.

Напомним, GGG и "Канело" провели первую дуэль взглядов перед трилогией. Самые лучшие моменты пресс-конференции можно посмотреть здесь.

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